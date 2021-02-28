إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة وزيري العدل والداخلية، وتكليف الوزيرين كريشان والزيادات بادارة وزارتيهما
أهم العناوين
جرينتش+2 04:48
في رثاء المناضل الكبير أنيس النقاش*
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني