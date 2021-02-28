اشهرها شخصية “محسن ممتاز”.. شخصيات لا تُنسى في مسيرة يوسف شعبان/ فيديو

غيّب الموت، اليوم الاحد، الفنان المخضرم يوسف شعبان، عن عمر يناهز 90 عاما.

وقدم الفنان يوسف شعبان تاريخ فني حافل خلال مسيرة فنية من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرحية لنحو 50 عاماً، بداية من عام 1961 حتى آخر أعماله في 2017، وخلال تلك الفترة جسد يوسف شعبان عددًا من الأدوار التي حفظها الجمهور ولا تزال محفورة في الأذهان حتى الآن.

محسن ممتاز

ومن أشهر الشخصيات التي قدمها النجم يوسف شعبان على الإطلاق، دوره في مسلسل رأفت الهجان، والذي قدم من خلاله شخصية رجل المخابرات محسن ممتاز، والذي يتولى مسؤولية تدريب رافت الهجان (محمود عبد العزيز) حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي، المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، نبيل الحلفاوي، أحمد ماهر، وتأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.

وهبي السوالمي

وقدم الفنان يوسف شعبان شخصية “وهبي السوالمي”، ضمن أحداث مسلسل الضوء الشارد، حيث جسد شخصية الرجل الذي يحقق ثروة بطرق غير مشروعة، لينافس بها عائلة “العزايزي”، ويلجأ لتزويج ابنته من كبيرهم “رفيع بيه”، حتى يتمكن من الوصول لطموحاته، المسلسل بطولة ممدوح عبد العليم، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، ومن تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة.

مدحت الهمشري

وجسد الفنان يوسف شعبان شخصية العقيد “مدحت الهمشري”، من خلال أحداث فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، والفيلم يدور في إطار كوميدي حول سيدتين يوقعهما حظهما العثر في طريق رجل يقتل في غرفتهما، الفيلم بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، مفيد عاشور، ومن تأليف إسعاد يونس، وإخراج محمد عبد العزيز.

الحاج درويش

ومن أقرب الأدوار لقلب الفنان الكبير يوسف شعبان دور “الحاج درويش” في مسلسل الوتد، حيث جسد دور الابن الأكبر لفاطمة ثعلبة، المرأة القوية التي تدير بيتها بمنتهى الحزم، وتعتبر ابنها الأكبر “درويش” الأقرب لقلبها، المسلسل بطولة هدى سلطان، عبد الله محمود، انتصار، وتأليف خيري شلبي، وإخراج أحمد النحاس.

رزق الهلالي

من خلال أحداث الجزء الأول من مسلسل السيرة الهلالية، جسد يوسف شعبان دور “رزق الهلالي”، والد أبو زيد الهلالي، الذي ينفصل عن زوجته بعد أن شككه المحيطين به بسلوك زوجته “خضرة”، المسلسل بطولة أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغني، أحمد ماهر، ومن تأليف يسري الجندي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

حافظ رضوان

جسد الفنان يوسف شعبان دور “حافظ رضوان”، في مسلسل الشهد والدموع، والذي يعتبر واحدا من أهم الأعمال في تاريخ الدراما العربية، والمسلسل بطولة نوال أبو الفتوح، عفاف شعيب، محمود الجندي، رجاء حسين، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

عاصم

في فيلم معبودة الجماهير، لعب يوسف شعبان دور عاصم مدير فرقة التمثيل التي تعمل بها النجمة سهير (شادية) والذي يحاول استغلال نجاحها لصالحها ويحاول الوقيعة بينها وبين حبها الوحيد ويسعى لأفشال زواجها من النجم الصاعد ابراهيم (عبد الحليم حافظ)، والفيلم بطولة شادية، عبد الحليم حافظ، محمد رضا، زينات صدقي، ومن تأليف مصطفى أمين، وحلمي حليم، وإخراج حلمي رفلة.

فرج

في فيلم زقاق المدق، جسد الفنان يوسف شعبان شخصية فرج القواد، الذي يغوي حميدة بعد سفر حبيبها، والفيلم بطولة شادية، صلاح قايبل، حسن يوسف، عبد المنعم إبراهيم، وقصة الأديب الراحل نجيب محفوظ، وإخراج حسن الإمام.

سلامة فراويلة

مسلسل المال والبنون، خاصة الجزء الأول منه، كان أحد أهم وأبرز الأعمال الفنية في تاريخ الدراما المصرية، والذي شارك في بطولته كل من الفنان احمد عبد العزيز، عبد الله غيث، وشارك في بطولته أيضًا الفنان يوسف شعبان بدور سلامة فراويلة، وتلك الشخصية تعد أحد أبرز الشخصيات في مسيرة يوسف شعبان الفنية.

طلعت الحلواني أو رشاد حسين عويس

وفي فيلم كشف المستور جسد يوسف شعبان دور طلعت الحلواني أو رشاد حسين عويس (ضابط المخابرات المسئول عن تجنيد السيدات)، والفيلم تدور قصته حول سلوى شاهين (نبيلة عبيد) التي يتم الضغط عليها من خلال فيلم تسجيلى لها مع القائم بأعمال إحدى السفارات بالقاهرة وهو كمال رشدان (فاروق الفيشاوي) لتأخذ منة بعض المعلومات خاصة بعد أن أصبح سفيرًا لدولته، لتنفصل سلوى شاهين عن زوجها الدكتور ماهر عبد الله (حسن كامي) لتأخذ حريتها.

وتبدأ رحلة البحث عن الذي احتفظ بنسخة من الأفلام المسجلة لها وهو رشاد عويس وذلك عن طريق اصدقائها نجوى وناهد عصفور ووفاء المغربي وتتوصل سلوى شاهين للموافقة عن المهمة المطلوبة منها بشروطها وينتهى الفيلم بمقتل سلوى شاهين بأيدى مجهولة.