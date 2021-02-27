وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 386496

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 وفاة و 2584 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4675 وفاة و386496 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1772 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و200 حالة في محافظة البلقاء، و188 حالة في محافظة إربد، منها 10 حالات في الرمثا، و155 حالة في محافظة الزرقاء، و72 حالة في محافظة مأدبا، و65 حالة في محافظة جرش، و52 حالة في محافظة المفرق، و25 حالة في محافظة عجلون، و22 حالة في محافظة معان، منها 10 حالات في البترا، و19 حالة في محافظة الكرك، و14 حالة في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 35534 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 192 حالة، فيما غادرت 44 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1424 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1105 بنسبة إشغال بلغت 25 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 284 بنسبة إشغال بلغت 30 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 135 جهازا بنسبة إشغال بلغت 14 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2447 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 346287 حالة.

وأضاف أن 26452 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4566735 فحصاً، لافتا إلى نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 77ر9 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.