وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 386496
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جرينتش+2 03:52
هذه عاقبة التبعية للامبريالية.. امريكا تعتبر السعودية مجرد بقرة بالغ ترامب امس في حلبها ويسعى بايدن اليوم الى ذبحها
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