وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 386496
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أزمة الاستقالات تلاحق حزب العدالة والتنمية المغربي على خلفية استئناف العلاقات والتطبيع النشط مع إسرائيل
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