وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 386496
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تقرير الاستخبارات الأميركية يؤكد ان ولي العهد السعودي قد إجاز عملية في إسطنبول بتركيا لـ “خطف أو قتل” خاشقجي
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