ارهاب العنصر الابيض.. شرطة الكونغرس تحذر من خطط لتفجير مبنى الكابيتول خلال خطاب مرتقب لبايدن عن "حالة الاتحاد"
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جرينتش+2 04:23
أردوغان يمهد لاجراء تعديل وزاري لإعادة صهره الى وزارة الطاقة رغم فشله بوزارة الماليه
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