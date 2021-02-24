وزارة التربية تباشر التسجيل لامتحان التوجيهي 2021 الاحد المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2021 للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل لخطة 2018 فما بعد، وكذلك للطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام من 2005 حتى 2020 من غير المستكملين في خمسة مباحث فما دون، وذلك يوم الأحد المقبل.

وقال مدير ادارة الامتحانات في الوزارة علي حماد ، ان عملية التسجيل، ستبدأ صباح يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وحتى مساء يوم الخميس الثامن عشر من شهر اذار المقبل، مبينة انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

وبين حماد لوكالة الانباء الاردنىة (بترا ) اليوم الاربعاء ان الطلبة النظاميين، سيحصلون على طلب اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المحددة، داعية اياهم الى إحضار الوثائق المطلوبة لإرفاقها بطلب الاشتراك وهي: صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، بالاضافة الى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

وأوضح حماد أن رسوم الاشتراك هي 20 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.

وفيما يتعلق بالطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المعدل، وكذلك الطلبة المستنفدين حقهم، قال حماد ان عملية التسجيل ستكون إلكترونيا لهؤلاء الطلبة عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، أو من خلال الرابط الخاص بعملية التسجيل الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.jo)، دون الحاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، فيما يتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة وفقط عن طريق إي فواتيركم (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يحضر الطالب صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 عند استلام بطاقة الجلوس الورقية.

وحول طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2021، بين حماد انهم سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المحددة، فيما يمكن للطلبة الموجودين خارج المملكة، مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم لغايات التسجيل.

وقال ان على هؤلاء الطلبة احضار الوثائق المطلوبة وهي، الشهادات العلمية، والوثائق الأصلية، أو صورة مصدقة عنها، والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، بالاضافة الى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

وبين حماد ان رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان، و 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة/فصل واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و5 دنانير عن كل ورقة/فصل يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين/فصلين.