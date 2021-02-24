لبنان يشيع اليوم جثمان المناضل الراحل أنيس النقاش

شيّع لبنان اليوم المفكر الراحل أنيس النقاش إلى مثواه الأخير في الغبيري، بعد أن قضى بصراع مرير مع فيروس كورونا.

وافتتحت مراسم العزاء في خيمة الحوراء زينب (ع) في الغبيري بحضور العديد من الشخصيات والفعاليات.

وقد ألقى رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود كلمة، خلال مراسم التشييع، دعا فيها إلى أن “نتّحد جميعًا على طريق فلسطين ولنبتعد عن العصبيات التي تبعدنا عن طريق فلسطين”.

وأضاف “نقول للجميع لكل من يدّعي الإسلام ويرفع راية العدالة، من دون فلسطين شعاراتكم ناقصة”.

وتابع الشيخ ماهر حمود: “نصرنا أكيد وأبطالنا ومن بينهم فقيدنا الراحل الأستاذ أنيس النقاش عبّدوا الطريق نحو فلسطين”.

وقد أمّ الشيخ الحمود الصلاة على جثمانه الطاهر، ليوارى الثّرى في مقبرة الحرج الجديدة في بيروت.