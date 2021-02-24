العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
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جرينتش+2 04:23
حماس تهاجم سلطة عباس على خلفية الاتفاقية التي وُقّعتها منفردة مع مصر لتطوير البنية التحتية لحقل غاز غزة.. وفتح ترد
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