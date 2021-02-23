العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
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جرينتش+2 04:22
يوم لن تنساه أمريكا.. تسجيل 500 ألف وفاة بكورونا، وبايدن يعلن “ان الرقم تجاوز قتلانا في الحربين العالميتين وفيتنام”
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