العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
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تحويل شخصين بعمان للمحكمة المختصة لمخالفتهما الحجر المنزلي
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