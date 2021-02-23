تحويل شخصين بعمان للمحكمة المختصة لمخالفتهما الحجر المنزلي

أكد محافظ العاصمة سعد شهاب، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من نشر أسماء المنشآت المخالفة عبر وسائل الإعلام، ليس للتشهير فيهم، بل ليكونوا عبرة لغيرهم.

وشدد شهاب في حديثه لبرنامج “هنا الأردن” عبر إذاعة “جيش إف إم”، أنه لن يتم التهاون بحق أي مخالف لأوامر الدفاع، مضيفا أن “المواطن ملتزم بالإجراءات الوقائية، لكن هنالك فئة قليلة تتباهى بمخالفة أوامر الدفاع ونحن لهم بالمرصاد”.

وعن مصابي كورونا المحجورين منزليا، كشف شهاب أنه جرى تحويل شخصين إلى المحكمة المختصة لمخالفتهما الحجر المنزلي.

وأوضح أنه في حال تبين عدم التزام أحد المصابين بالحجر المنزلي من خلال التفتيش عليه، يتم التعميم عليه، وعند إيجاده يتم تحويله للمستشفى الميداني لينهي فترة الحجر فيها، مضيفا أنه وبعد الانتهاء يتم تحويله إلى المحكمة المختصة.

وأشار شهاب إلى أن أمر الدفاع رقم (8)، ينص صراحة على عقوبات المخالفين للحجر، والمتمثلة بالسجن لمدة 3 سنوات، أو غرامة بقيمة 3 آلاف دينار، أو كلتا العقوبتين معا.

وحول محلات الأراجيل، قال شهاب إن أي مقهى يقدم أراجيل بشكل مخالف يتم غلقه فورا، وتحويل صاحبه إلى المحكمة، ومن ثم إعادته للحاكم الإداري وربطه بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار، موضحا أن الكفالة العدلية تعني التوقيف.

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية وجه المحافظين، يوم أمس الإثنين، بإغلاق محلات تقديم الأرجيلة المخالفين، وتوقيف أصحابها إداريا وربطهم بكفالات عدلية بقيمة 100 ألف دينار.