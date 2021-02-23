القبض على لص سرق البنزين من إحدى المركبات في اربد

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص سرق مادة البنزين من احدى المركبات في محافظة اربد ( وظهر خلال فيديو جرى تداوله ) .
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العاملين في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال وعلى أثر ورود مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يقوم بسرقة مادة البنزين من إحدى المركبات، فقد باشروا التحقيق في الفيديو رغم عدم ورود أي شكوى بذلك إليهم .
وأكد انه تم تحديد مكان تصوير الفيديو وبمزيد من التحقيق وجمع المعلومات حُددت المركبة التي استخدمها ذلك الشخص إضافة إلى تحديد هويته، وألقي القبض عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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