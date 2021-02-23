القبض على لص سرق البنزين من إحدى المركبات في اربد

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص سرق مادة البنزين من احدى المركبات في محافظة اربد ( وظهر خلال فيديو جرى تداوله ) .

وقال الناطق ‏الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العاملين ‏في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال وعلى أثر ورود مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يقوم بسرقة مادة البنزين من إحدى المركبات، فقد باشروا التحقيق في ‏الفيديو رغم عدم ورود أي شكوى بذلك إليهم .

‏وأكد انه تم تحديد مكان تصوير الفيديو ‏وبمزيد من التحقيق وجمع المعلومات حُددت المركبة التي استخدمها ذلك الشخص إضافة إلى تحديد هويته، وألقي القبض عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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