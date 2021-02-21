خلية الأزمة تقرر فتح جسر الملك حسين أمام العابرين ابتداءً من اليوم الأحد وبواقع 300 مسافر من الضفة إلى الأردن يوميا

أعلن مدير خلية أزمة كورونا في الأردن مازن الفراية، فتح جسر الملك حسين أمام حركة القادمين والمغادرين، اعتبارا من اليوم الأحد.

وستكون إجراءات السفر على النحو التالي:

1- قدوم المسافرين بإتجاه المملكة يحتاج الى حجز مسبق على منصة #get_way وفحص pcr قبل ٧٢ ساعة.

2 ـ مغادرة المسافرين بإتجاه الضفه الغربية من حملة هويات الضفة الغربية فقط.

ملاحظة: يسمح للمسافرين القادمين للاردن والذين تسنى لهم الحجز مسبقاً على المنصة يوم القدوم أو ما قبله بالقدوم للمملكة، علماً بأن العدد المسموح به بالقدوم ٣٠٠ مسافر يومياً، باستثناء الترانزيت والحالات الانسانية والصادر بها موافقة من قبل وزارة الداخلية الاردنية.

للاستفسار يرجى التواصل على : الادارة: ٠٥٣٥٨١٠٣٠ ٠٥٣٥٨١٦١٥ الواتس: ٠٧٧٠٩٩٨٢٧١