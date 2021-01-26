هكذا تحدثت سعاد حسني خلال اللقاء الأخير في حياتها/ فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء التلفزيوني الأخير للنجمة الراحلة سعاد حسني الذي جمعها بالاعلامية سلمى الشماع.

فقد ردت سعاد حسني خلال هذا اللقاء على اسباب غيابها بالقول: “مش غايبة ولا حاجة، أنا كنت تعبانة شوية، وكنت متضايقة وكنت غضبانة، غضبانة جدا غضب شديد أوي أوي”.

وأضافت :” غضبانة من بعض الأفكار الصغيرة، اللي بتضيع أشياء كويسة وكبيرة في الفن، يمكن هي حاجة متستهلش لكن في نظري تستاهل، بعض الأشياء البسيطة المتعارف عليها تكون مهياش واضحة وتسبب في انكماش في الأعمال الفنية، هي دي الحاجة اللي كانت مضايقاني وزعلتني بشكل مش معقول، وبعدين خلاص بقى مبقتش زعلانة، زعلت شوية والحمد لله بقالي فترة مش زعلانة ونسيت”.

وكشفت سعاد حسني عما كانت تفعله فترة غيابها، مؤكدة أنها كانت تستغل هذه الفترة للقراءة وسماع الموسيقى والذهاب لطبيبها كلما شعرت بالحزن.