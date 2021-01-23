وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 10 وفيات و608 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 319,519

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 10 وفيات، و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.

ووفق الايجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (294) في محافظة العاصمة عمّان.

– (95) في محافظة إربد، منها (23) في الرمثا.

– (94) في محافظة البلقاء.

– (60) في محافظة المفرق.

– (20) في محافظة الكرك.

– (16) في محافظة عجلون.

– (9) في محافظة الزرقاء.

– (8) في محافظة مأدبا.

– (6) في محافظة العقبة.

– (5) في محافظة جرش.

– (1) في محافظة الطفيلة.

– (0) في محافظة معان، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (319,519) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (9056) حالة.

كما سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4217) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (41) حالة، فيما غادرت (24) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (396) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (328) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (121) بنسبة إشغال (13%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (73) بنسبة إشغال (8%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1250) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (306,246) حالة، فيما تمّ إجراء (13,019) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,691,350) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.67%).

وقد دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم