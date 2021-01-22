وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 9 وفيات و730 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 318,911

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و730 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4207 والإصابات إلى 318911.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 407 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و161 حالة في محافظة إربد، منها 9 حالات في الرمثا، و58 حالة في محافظة الزرقاء، و24 حالة في محافظة الكرك، و20 حالة في محافظة البلقاء، و19 حالة في محافظة المفرق، و12 حالة في محافظة جرش، و11 حالة في محافظة الطفيلة، و8 حالات في محافظة عجلون، و7 حالات في محافظة العقبة، و3 حالات في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 9708 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 41 حالة، فيما غادرت 62 حالة.

ولفت إلى ان إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 391 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 318 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 139 بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 72 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 796 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 304996 حالة.

وأضاف أن 18372 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3678331 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 97ر3 بالمئة.

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.