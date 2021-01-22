تلميح واضح.. حساب خامنئي على “تويتر” ينشر صورة لاعب غولف يشبه ترامب ويتعهد بالثأر لقاسم سليماني

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محافظة حماة ادى لاستشهاد عائلة من أب وأم وطفلين وجرح 4 آخرين
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