الأمانة العامة للأحزاب العربية تدين التفجيرين الإرهابيين في بغداد

ادانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد، وطالت سوقاً شعبياً مكتظاً بالمواطنين الأبرياء، فارتقى نتيجتها عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت الامانة العامة في بيان اصدرته امس، إن هذا العمل الإرهابي في توقيته وأسلوبه يؤكد سعي المجموعات الإرهابية المحتضنة من الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة التذكير بوجودها. والعمل على إفشال مساعي الاشقاء العراقيين لتطهير العراق من فلول داعش التكفيري، وإعادة تنظيم الحياة السياسية وكبح جماح التدخلات الخارجية وإخراج المحتل الأميركي من الأراضي العراقية.

إن هذا العمل الجبان يؤكد ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمحاربة الإرهاب ودعم الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي لتحقيق هذا الهدف.

إننا إذ نشدد على إدانتنا لهذه العمليات الإرهابية ندعو كل القوى والأحزاب والاتحادات والدول إلى إدانة هذه الجرائم التي تستهدف العراق وسورية واليمن وليبيا وفي أي مكان يتم استخدام الإرهاب لإخضاع الشعوب للمخططات الاستعمارية وللمشاريع الصهيو – أميركية.

لكن هذه الشعوب التي تمكنت من تحقيق الانتصارات على الأميركيين وأتباعهم ودحرت الإرهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري سوف تنتصر وتهزم المؤامرات وصانعيها.

وجاء في ختام البيان الذي حمل توقيع الأمين العام، قاسم صالح: نتقدم إلى الشعب العراقي الشقيق وإلى القوى الوطنية العراقية بوافر العزاء سائلين الله أن يتغمد شهداء العراق بواسع رحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى.

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