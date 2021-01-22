الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محافظة حماة ادى لاستشهاد عائلة من أب وأم وطفلين وجرح 4 آخرين
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الأمانة العامة للأحزاب العربية تدين التفجيرين الإرهابيين في بغداد
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