الثلوج تتراكم فوق المُرتفعات الجبلية العالية غدا الأربعاء

يتعمق تأثير المُنخفض الجوي المُصنف من الدرجة الثالثة والكُتلة الهوائية شديدة البرودة و قُطبية المنشأ المُترافقة معه يوم غد الأربعاء وصدرت تفاصيل جديدة الآن حول المناطق المشمولة بتوقعات تساقط الثلوج، بحسب موقع طقس العرب.

حالة الطقس المتوقعة في الاردن يوم الأربعاء:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة و تُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق و شديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، و غالباً غائم مع هطول الأمطار بمشيئة الله على فترات في مُختلف مناطق المملكة يصحبها حدوث الرعد و تساقط زخات من البَرَد، كما و تسقط ثلوج مخلوطة بالأمطار فوق المُرتفعات الجبلية.

هذا و يُتوقع تساقط وتراكم الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر وتشمل مُرتفعات سوف ورأس منيف في المناطق الشمالية ومُرتفعات المزار الجنوبي ومؤتة والرشادية والقادسية ومُرتفعات الشوبك والهيشة وجبال وادي موسى ومبرك ورأس النقب، ولا يُستبعد أن يكون التساقط الثلجي كثيفاً على فترات فوق جبال الطفيلة العالية (مُرتفعات الرشادية و القادسية).

كما ويُحتمل إمتداد بعض الزخات الثلجية لبعض الفترات دون ذلك الارتفاع مع تراكمات محدودة إن حدثت و يشمل ذلك بعض المُرتفعات الجبلية في العاصمة والبلقاء والرياح تكون غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية في شرق المملكة.

توصيات طقس العرب:

الانتباه أثناء القيادة في طُرق المُرتفعات الجبلية من مخاطر الانزلاقات نتيجة تساقط البَرَد أو الأمطارالمخلوطة بالثلوج، و في طُرق المُرتفعات الجبلية العالية بسبب تساقط الثلوج.

الانتباه من مخاطر تراكم الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200متر و بالأخص جبال الطفيلة العالية (مُرتفعات الرشادية و القادسية).

الانتباه من جريان الأودية و ارتفاع منسوب المياه في المناطق المُنخفضة.

مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفأة.

مراعاة برودة الأجواء و الطقس و تدني درجات الحرارة.

طقس مساء وليلة الأربعاء في الأردن:

يتحرك المُنخفض الجوي سريعاً نحو الشرق بحيث تضعف الفعالية الجوية بشكل تدريجي، في حين يُتوقع استمرار تدفق رياح قطبية نحو المملكة مما يتسبب بتأثر المملكة بموجة من الجليد و تدني درجات الحرارة إلى الصفر المئوي.

يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة، و يتحول الطقس ليُصبح قارس البرودة في العديد من المناطق مع بقاء الفرصة مُهيأة لتساقط زخات من الثلج فوق المُرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية في ساعات الليل الأولى.

ولاحقاً أثناء الليل وبشكل تدريجي يُتوقع حدوث موجة جليد واسعة النطاق و في أجزاء واسعة من المملكة والرياح تهدأ أثناء الليل.

توصيات اخرى

الحذر الشديد من المسير على الطُرقات المُبتلة نتيجة تشكل موجة الجليد في أجزاء واسعة من طُرقات المملكة.

مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفأة.

الانتباه من مخاطر تشكل الجليد و حدوث الإنجماد في المساحات الزراعية في أجزاء مُختلفة من المملكة.