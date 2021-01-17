أجواء باردة وغائمة وأمطار رعدية مساء اليوم الاحد وصباح الغد

تكون الأجواء اليوم الأحد باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات العصر تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، وتتزايد كميات الغيوم، وتصبح الأجواء غائمة وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية.

وتدريجياً مع ساعات الليل الأولى تمتد الهطولات إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في بعض المناطق الشمالية والوسطى، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق، وتؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات المساء والليل بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في ساعات المساء والليل في الأودية والمناطق المنخفضة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة يوم غدٍ الإثنين، وتكون الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة في ساعات الصباح الباكر في شمال ووسط المملكة، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وهناك احتمال ضعيف مع ساعات فجر غد لهطول زخات من المطر الممزوج بالثلج فوق قمم الجبال الجنوبية (الشراة)، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار في مناطق البادية، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول بشكل عام ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، حيث تتكاثر كميات الغيوم لتصبح الأجواء غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة تمتد تدريجياً لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون غزيرة على فترات، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً،وتصبح الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها 50-60كم/س في بعض المناطق، تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 7 – 2، وفي مناطق البادية 14 – 6، وفي مناطق السهول 11 – 6، وفي الاغوار الشمالية 18 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 14، وفي البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 22 – 13 درجة مئوية. –(بترا)

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