وزارة التربية توضح ان جميع الامتحانات المدرسية ستكون وجاهية

اكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن تحسن الوضع وتوجيهات جلالة الملك بفتح القطاعات أديا إلى اتخاذ قرار العودة إلى التعليم الوجاهي مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت في تصريح تلفزيوني، اليوم الجمعة، أن القرار سيطبق على جميع المدارس بما فيها الحكومية والخاصة ومدارس الأونروا والثقافة العسكرية.

ولفتت إلى أن عدد المدارس التي ستعود للدوام بشكل كامل 605 مدارس، كما ستعود 1152 مدرسة للدوام بالتناوب على نظام المجموعتين، حيث يتراوح عدد الطلبة في الشعبة الواحدة بين 15 إلى 20 طالباً، و84 مدرسة بنظام تقسيم دوام الطلبة لثلاثة مجموعات (سبت وثلاثاء، وأحد وأربعاء، واثنين وخميس).

وأشارت إلى تقييم الوزارة للوضع الوبائي في المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، بحيث لا تتجاوز نسب الإصابة 5% والالتزام بالكمامات والمعقمات وأن لا تتجاوز سعة الحافلات 75% من حمولتها المرخصة.

واوضحت أن التقييم إذا كان مقبولا سيتم إلحاق باقي الصفوف إلى المدرسة، أما إذا كان دون ذلك فتضطر الوزارة لإغلاق المدرسة إن كانت خاصة، مضيفة إلى أن المراقب الصحي سينسب إلى الجهات المختصة بالإغلاق أو الغرامات حال تسجيله للمخالفات.

وأكدت أن خيار التعليم الوجاهي متروك لولي الأمر شريطة أن تكون جميع الامتحانات المدرسية وجاهية، وسيكون الطابور الصباحي لشعبة واحدة من المدرسة، وستنخفض مدة الحصص المدرسية إلى 30 دقيقة للحصة الواحدة، وبيع المقصف سيكون داخل الغرف الصفية، أما الأنشطة اللاصفية فستحدد ضمن اشتراطات بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة 20 طالبا، إضافة إلى تقنين الاجتماعات.

وقالت إن المدارس المخالفة للاشتراطات الصحية قد يتم مخالفتها أو إغلاقها وإن كانت مخالفة فردية يتم مخالفة الشخص المخالف.