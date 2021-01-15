أول مقال كتبه الزعيم جمال عبدالناصر بخط يده سنة 1934

ظل المقربون من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على قناعة بأنه يعشق القلم ويقدر الكلمة، وهو ما جعل وزارة التربية والتعليم تحتفظ في متحفها بأول مقال كتبه بخط يده، ونشره في مجلة مدرسة النهضة سنة 1934.

في أول مقال له كتب الزعيم جمال عن فولتير أعظم كتاب فرنسا فقال:

بعد شباب كان به شئ من الاجتهاد، كان فولتير الذي اسمه فرانسوار دي أمضى ثلاث سنين في إنجلترا وقد عاد سنة 1729 بعد أن اشتهر بكتابته، وكانت مشاغله تنحصر في المحافظة على استقلاله ككاتب، وقد عاش فولتير سنة 1755 بالقرب من بلده فرنسا في مكان عجيب بمنزله المسمى دليس بجنيف وبالقرب جدا قصره المسمى فرينه في فرنسا وكان يعيش في القصرين فترات متقطعة.

وكانت كل أوروبا تتوجه إليه بعينيها إذ كان يملك نشاطا غريبا ويتلقى زوارا عديدين، ويكتب خطابات عن الحكم والفلسفة والقذف في الكنيسة والتشريع، في سبيل إحياء الموتى”الآدميين” ولقد كان عمله عظيما ومتنوعاً.

وكانت أقوى قصصه ومذكراته وأعماله التاريخية تبحث في شارل الثاني عشر وفي عصر لويس الرابع عشر وفي موضوع عن الأمهات درس المدنيات؛ حيث كان أسلوبه كشخصيته قويا مملوءا بالذكاء عجيبا متدفقا جديدا في نوعه.

وكان ملك بروسيا فردريك الثاني ذو الشخصية الجذابة في بلاطه برلين قد جسر بحلقة من الأصدقاء المثقفين وكان يميل بصفة خاصة إلى الفرنسيين لأن هذه الأمة كانت تمثل في عقله أعلى ثقافة أوروبا في هذه الأيام.

ولقد أضاف إلى لسنين عدة من سنة 1750 – سنة 1753 أمير القرن الثامن عشر الفيلسوف فولتير ولكن بعد فترة طويلة تعارك الملك والفيلسوف وطرد فولتير من البلاط وسط سحابة من الفضائح ولكن لا يقوى أحد على نسيان الاتصال الوثيق بين نجمي القرن الثامن عشر الساطعين أحدهما أعظم شخصية عملية والآخر مسيطر على التفكير والتعبير ومع أن الثورة ضد سلطة التقاليد كانت عامة في القرن الثامن عشر إلا أن أسماء ألقوا بين هؤلاء الفلاسفة ضعيفة.

وكان من بين هؤلاء الفلاسفة فولتير وروسو اللذين حملا أقوى الأسلحة وأشدها فتكا، وقد مهد من أتى بعدهما للثورة الكبرى سنة 1789، وقد مات فولتير وشيع بجنازة حافلة في باريس.