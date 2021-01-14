مافيا التطبيع… وطيار المقاومة

نعم.. الرهان على الشعب لابد أن يدوم ويعطينا الأمل .

تيار التطبيع الحكومي بدا الآن سافراً, هذا السفور يبدو الآن انه الأحسن والأقدر للمقاومة , من تطبيع من وراء الكواليس , أو تطبيع يلبس طاقية أخفاء , يتجول من خلاله الموساد في كل أرجاء الخليج .

بداية من كامب ديفيد , حين مولوها , وشجعوها من وراء الكواليس , وفى العلن تواروا خلف الشجب والمقاطعة .

ومازالت ديناميكية الخليج تجسدها السعودية لتُفَعِل التطبيع الصهيوني مع المغرب بكل المغريات المادية , وهى تحث الآن اندونيسيا بكل السبل على التدني بالتطبيع مع العدو الصهيوني .

لكن تبقى شعوب أمتنا العربية تقاوم التطبيع , ولا تحيد عن العدو الوجودي الصهيوني , رغم أعلام البتر ودولار الذي يروج لإسرائيل -التقدم والازدهار- وتبديل عدوانها , مشيرا لهذا الجار أو ذاك , ورغم المال المنسكب يروى الأرض بالزفت والقطران , حتي تصير جرداء , فلا تنبت خضرة ولا أعشاب , إلا أن الشعوب مازال في عقلها الجمعي تاريخ العصابات الصهيونية الأسود وحروبها المتكررة التي قتلت الملايين من أبأهم وأجدادهم ومازالت تقتل أخوتهم وأبنائهم , واغتصاب ارض فلسطين وتدنيس أولى الحرمين (الأقصى) وكنيسة القيامة.

أكثر من أربعين عاما على كامب ديفيد والشعب المصري صامد رغم كل المغريات .

بدت مقاومته المسلحة للموساد المتُخفي في سفارة العدو بالقاهرة عن طريق تنظيم (ثورة مصر) الذي قتل وجرح العديد منهم , ومازالت مقاومة التطبيع تتجلى مرارا ,وأخرها انتفاضته عارمة حين قابل احد الفنانين العملاء المحسوبين على الجنسية المصرية مطربا صهيونيا , فقام الرأي العام يمحو عاره وأسمه حين منعته نقابتا الموسيقيين والممثلين المصريين من الظهور والغناء ,فصار في خبر كان .

وحين زحف ثعبان التطبيع يفرز سمومه من (الخليج – تل أبيب ), كان الشعب يفرز ترياقه وقاية من عار التطبيع .

تغريدة على وسائط التواصل الاجتماعي ,غردها نسر من نسور الجو التونسي يعمل بطيران الأمارات – وما أدارك بلعنة تلويث الأرض الإماراتية بموامس تل أبيب ومخنثيها وخصيانها الصهيونيينالقادمين الى أبو ظبي ودبي وبالعكس – حاصل التغريدة كما اطلقها الكابتن طيار المناضل منعم صاحب طابع : “اليوم وقع تجميد نشاطي كقائد طائرة بطيران الأمارات , لرفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب .. الله فقط يرعاني .. ولست نادما “.

ما أن ظهرت التغريدة حتى أغلقت حسابات الطيار على وسائل التواصل الاجتماعي بفعل فاعل , لكن عَوّضَتها تغريدات بالملايين من أبناء شعبنا العربي من المحيط الي الخليج تُثَمِن موقف الطيار , وتسميه “زاهد للمال” من اجل المبادئ والقيم وفلسطين عربية، ورافع رايات المقاومة وشعار: لا صلح لا تفاوض لا اعتراف .

الشعب التونسي ومعه كل شعبنا العربي يطالب بتحرير الطيار من قبضة التحقيق , وكل شعبنا العربي في حالة استنفار حتي يعود هذا البطل العروبي الي تونس , مكلاً باكاليل الغار والفخار .

*كاتب ومحامي – مصري

البريد الإلكتروني: nasse66@yahoo.com

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