سُبّة في تاريخ الرئاسة الأميركية.. مجلس النواب يصوّت لصالح مساءلة ترامب للمرة الثانية، لكن فرصة إقالته ما زالت ضئيلة
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انخفاض حاد على درجات الحرارة وأمطار متفاوتة اليوم الخميس وغدا
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