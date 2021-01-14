انخفاض حاد على درجات الحرارة وأمطار متفاوتة اليوم الخميس وغدا

تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة.

ويتوقع أن تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تصل سرعتها الى 50 كم/ساعة في بعض مناطق المملكة، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم السبت باردة وغائمة جزئياً، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 6، وفي مرتفعات الشراة 11 – 5، وفي مناطق البادية 13 – 4، وفي مناطق السهول 13 – 7، وفي الاغوار الشمالية 18 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 14، وفي البحر الميت 19 – 12، وفي خليج العقبة 20 – 14 درجة مئوية.

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