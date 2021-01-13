داوود حنانيا: الاردنيون في طريق التعافي وكسر انتشار الكورونا

قال مدير عام الخدمات الطبية الاسبق الدكتور داوود حنانيا، ان الاردنيين في اول طريق التعافي وكسر الانتشار العجيب لفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور حنانيا لوكالة (بترا) اليوم الاربعاء، انه منذ فترة على اتصال مع أرقى المؤسسات البحثية التي اكدت ضرورة اخذ المطعوم كونه السلاح الرئيسي لمواجهة كورونا، بالاضافة لغسل اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. يذكر ان الدكتور حنانيا كان أول شخص يحصل على لقاح كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم في المملكة التي بدأت اليوم.

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