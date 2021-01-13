الفنانة “بشرى” تبشر الجمهور العربي بشفاء «يسرا» من الكورونا

حرصت الفنانة بشرى على توجيه رسالة للفنانة القديرة يسرا، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.ل

فقد نشرت بشرى صورة لــ”يسرا”- عبر خاصية ستوري لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”- وعلقت قائلة: “حمدلله على سلامتك يا قمر وربنا يحفظك دايما بحق الخير الكتير اللي عملتيه وبتعمليه وعلى قد ما جبرتي خواطر”.

ووجهت يسرا رسالة شكر لجمهورها بعد تعافيها من كورونا وقالت: «الحمد لله دائما وأبداً.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية، لسة ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم، ويشفي كل مريض.. وربنا يحفظ الجميع».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل “خيانة عهد”، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إصابة العديد من الفنانين والمشاهير بفيروس كورونا، أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل والفنان أمير كرارة والفنانة السورية جومانا مراد، والإعلاميين رامي رضوان ووائل الإبراشي وسيف زاهر ومفيد فوزي.