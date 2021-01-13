عدوان إسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية على مدينة دير الزور السورية ومنطقة البوكمال على الحدود العراقية/ فيديو
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الفنانة “بشرى” تبشر الجمهور العربي بشفاء «يسرا» من الكورونا
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