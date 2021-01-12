محكمة أمن الدَّولة تقرر الاعدام شنقا.. والاشغال المؤبدة والمؤقتة لمنفذي الاعتداء الارهابي على السياح في جرش

أصدرت محكمة أمن الدَّولة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على منفذ الاعتداء الارهابي على السياح في محافظة جرش في السادس من تشرين الثاني عام 2019، وطعن 9 أشخاص.

وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها، المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بالحكم بالأشغال المؤبدة على المتهم الثاني في القضية، والأشغال المؤقتة على المتهم الثالث. وأسندت المحكمة بحضور مدعيها العام للمتهم الأول، تهمة القيام بأعمال ارهابية، والمؤامرة بالقيام بأعمال إرهابية، وجناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والترويج لأفكار جماعات إرهابية، فيما اسندت للمتهم الثاني تهم التدخل بالقيام بأعمال ارهابية باستخدام سلاح، والمؤامرة بالقيام بأعمال إرهابي والالتحاق بجماعات مسلحة والترويج لجماعات إرهابية وافكارها، وللمتهم الثالث الترويج لأفكار جماعة إرهابية. وقررت المحكمة للمتهم الأول عن التهم المسندة اليه، عقوبات الاعدام شنقا حتى الموت والأشغال المؤبدة 20 عاما والأشغال المؤقتة 7 سنوات، وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام شنقا حتى الموت.

وحكمت على المتهم الثاني عن التهم المسندة اليه، بالإعدام شنقا حتى الموت، ولإعطائه فرصة إصلاح نفسه وتصحيح مساره تم تخفيض العقوبة إلى الأشغال المؤبدة 20 عاما.

وقرَّرت وضع المتهم الثَّالث بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات عن التهمة المسندة اليه.

وقالت المحكمة أن هذا القرار قابل للتمييز أمام الجهات القضائية المختصة.

وخلال المحاكمة طلب مدعي عام المحكمة إنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين، وطلب وكلاء الدفاع عنهم الأخذ بالأسباب التقديرية التخفيفية للمتهمين.

وتعود أحداث القضية إلى العام 2019 حيث أقدم شخص على طعن ثلاثة سياح يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة سويسرية وأحد الأدلاء السياحيين وسائق سياحي وثلاثة أفراد من جهاز الأمن العام في المنطقة الأثرية في مدينة جرش.

وجاء في بينات المحكمة أن المتهمين الثلاث في القضية يرتبطون بعلاقة صداقة ويقطنون مدينة جرش، وعمدوا جميعا عام 2019 إلى متابعة أخبار وإصدارات التنظيم الإرهابي “داعش ” حتى أصبحوا من مؤيديه ومناصريه والمعتنقين لمعتقداته وأفكاره والمروجين لها.

وأوضحت أنّ المتهمين الأول والثاني حاولا الالتحاق بالتنظيم الارهابي “داعش ” الا انهما لم يتمكنا من ذلك، فخططوا للترويج لأفكار التنظيم بتوزيع 350 منشورا تتحدث عن مفاهيم الحاكمية والولاء والبراء والكفر بالطاغوت وتأييد التنظيم وتحتوي على شعار “داعش “وأقدموا على توزيعها في جرش.

وقرر المتهمون تنفيذ عملية ارهابية على الأرض الأردنية بهدف النيل من سلامة وأمن الدولة واعدوا المخطط لذلك حتى تم تنفيذه يوم 6 تشرين الثَّاني من العام 2019.

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