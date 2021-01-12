هذه ابرز وصايا السفير الأمريكي فريدمان "السرية" للسلطات الاسرائيلية حول افضل الاساليب للتعامل مع ادارة بايدن
أهم العناوين
جرينتش+2 03:11
محكمة أمن الدَّولة تقرر الاعدام شنقا.. والاشغال المؤبدة والمؤقتة لمنفذي الاعتداء الارهابي على السياح في جرش
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني