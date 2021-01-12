اجواء لطيفة الحرارة اليوم وغدا، وأمطار ابتداءً من ليلة الخميس

تكون درجات الحرارة البوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 6 -7 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء خلال ساعات نهار يوم غدٍ الأربعاء، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة ودافئة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، ومع ساعات الليل المتأخرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة.

ويحتمل في ساعات ما بعد منتصف الليل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً قد يصحبها البرق والرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتتأثر المملكة يوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، لذا يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناَ تصل سرعتها ما بين( 40الى 50)كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكةوتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 7، وفي مناطق السهول 22 – 8، وفي الاغوار الشمالية 27 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 15، وفي البحر الميت 27 – 16، وفي خليج العقبة 28 – 16 درجة مئوية. –(بترا)

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