الكونغرس الأمريكي يصادق رسميا، فجر اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي بايدن برئاسة الولايات المتحدة
أهم العناوين
جرينتش+2 05:10
الأحد.. هل يكون موعد الحرب على غزة ؟

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني