"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 87 حالة و50 وفاة و3160 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 237,513
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“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 87 حالة و50 وفاة و3160 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 237,513

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