“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 156 حالة و55 وفاة و4029 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 231,237

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 55 وفاة و4029 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقد توزعت الاصابات كما يلي:

– (1376) في محافظة العاصمة عمّان.

– (904) في محافظة إربد، منها (51) في الرمثا.

– (270) في محافظة المفرق.

– (266) في محافظة عجلون.

– (226) في محافظة جرش.

– (211) في محافظة الكرك.

– (203) في محافظة البلقاء.

– (177) في محافظة الزرقاء.

– (124) في محافظة مأدبا.

– (121) في محافظة العقبة.

– (100) في محافظة الطفيلة.

– (51) في محافظة معان، منها (24) في البترا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (231,237) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,959) حالة.

كما سُجّلت (55) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,909) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة، فيما غادرت (156) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,801) حالة، منهم (426) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وقد بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,940) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (173,369) حالة. فيما تمّ إجراء (25,260) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,627,156) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.9%).

وتدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (بحميهم).