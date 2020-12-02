الكشف عن تفاصيل جديدة حول المتورطين باغتيال العالم النووي الايرني

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، “التعرف على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زاده”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن “التحقيقات حول اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده تجري من جميع الجوانب، وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات”، مؤكدا أن “وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال زاده، وحددت الأشخاص الذين أحضروا المعدات للقيام بعملية الاغتيال”، وذك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأضاف ربيعي أن “التحقيقات حول اغتيال زاده تجري من جميع الجوانب، وسيتم تجهيز طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات”.