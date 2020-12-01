من بركات التطبيع.. اسرائيل تطالب الامم المتحدة بإحياء قضية 850 ألف "لاجئ يهودي" تم ترحيلهم من الدول العربية وإيران
أهم العناوين
جرينتش+2 04:01
مشجعو فريق إسرائيلي ينشرون كتابات مسيئة للنبي والعرب ودولة الإمارات، احتجاجا على بيع أسهم منه لشيخ اماراتي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني