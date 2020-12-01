من بركات التطبيع.. اسرائيل تطالب الامم المتحدة بإحياء قضية 850 ألف "لاجئ يهودي" تم ترحيلهم من الدول العربية وإيران
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جرينتش+2 06:20
قتيلان وما لا يقل عن 10 جرحى جراء قيام شخص بدهس مجموعة من المارة في مدينة ترير الألمانية/ فيديو

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