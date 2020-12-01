صدور العدد الفصلي التاسع عشر من مجلة «عود الند» الثقافية

لندن، 1كانون الأول (ديسمبر) 2020: صدر العــدد الفصلي التاسع عشر من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري. تضمنت كلمة العدد مجموعة من الملاحظات على التطورات التي شهدها العالم خلال عام 2020 الذي طغى عليه وباء كورونا. تنتقد الكلمة الارتجال في اتخاذ قرارات مكافحة الوباء. ومما جاء في الكلمة:

“من مظاهر الارتجال الأخرى اللجوء إلى التعليم عن بعد، إذ تبين عدم وجود بنية يمكن الاعتماد عليها للتعليم عن بعد بصورة منهجية. وصاحب هذا الاكتشاف مفاضلة في غير وقتها بين التعليم وجها لوجه في المدارس والجامعات والتعليم عن بعد. وقيل في هذا السياق كلام كثير عن عيوب التعليم عن بعد، وكثيرون غلفت حججهم بالحرص على المساواة الاجتماعية، مثل عدم توفر الأجهزة للجميع، أو عدم توفر شبكة الإنترنت”.

الباحثة أسماء عبد اللطيف حمد، أعدت بحثا عن الخماسيات الشعرية، واختارت له ديوان “أميرة الوجد” للشاعر الفلسطيني فراس حج محمد، قالت فيه: “تعالج هذه الخماسيات حالة عاشق، ويصور فيها حياته بأدق تفاصيلها متنقلاً بين صورة وأخرى في إطار إبداعي، حيث رتّب الشاعر خماسياته على تمام حروف المعجم، وعلى كل روي مجموعة من المقاطع التي ناهزت في مجموعتها مائة خماسية، متبعاً في ذلك جملة من الشعراء الذين رتبوا قصائد دواوينهم وفق هذا النمط”.

وشارك الباحث عبد السلام بحاج ببحث عن عبادة الربة أفريكا في الحقبة الرومانية، ومما جاء في البحث: “عرفت الربة أفريكا انتشارا متفرقا، يشمل شمال أفريكا القديم، كما تدل على ذلك الإشارات الإبيغرافية. وتظهر الربة أفريكا على فسيفساء منزل تسدروس بملامح أفريقية، ومثلت على زوايا اللافتة الفصول الأربعة. وفي نفس الموقع تظهر هذه المعبودة أيضا على صحن كبير بشكل نصفي”.

وأعد الشاعر فراس حج محمد بحثا عن المتنبي تحت ضوء الفلسفية، مستندا في ذلك إلى “الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة” لأبي علي محمد بن الحسن الحاتميّ، الذي قارن بين المقولات الفلسفية والعقلية للفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس، وبين شعر المتنبي. وجاء في البحث: “وبعد أن يفسر الحاتمي الأساس المنطقي النقدي الذي دفعه لتأليف الرسالة عمد إلى مائة مقابلة، قابل فيها معنويا بين الحكمة الأرسطية وبيت المتنبي، وكان الحاتمي يورد أولا قول أرسطو ثم بيت المتنبي أو بيتيه، ولم يزد على البيتين إلى ثلاثة أو أكثر”.

وفي العدد نصوص متنوعة لكل من وهيبة قوية وزكي شيرخان وفراس ميهوب وفنار عبد الغني ومنال الكندي. وأعلن في العدد عن تقديم نسخة رقمية من كتاب “المجلات الثقافية الرقمية: تجربة عود الند، 2006-2019” للتحميل كهدية حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر).

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net

مشاركة 0 مشاركة مشاركة