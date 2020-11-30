أجواء لطيفة اليوم وحالة من عدم الاستقرار غدًا وبعده

تكون الأجواء اليوم الإثنين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غدًا أثناء النهار لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة.

ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، فيما يحتمل خلال ساعات الليل ان تشمل الهطولات أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 6، وفي مناطق البادية 20 – 7، وفي مناطق السهول 18 – 8، وفي الاغوار الشمالية 25 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 18، وفي البحر الميت وخليج العقبة 26 – 17 درجة مئوية.

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