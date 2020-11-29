لم يبق لترامب سوى الذكريات.. ميلانيا تعتزم كتابة مذكراتها في البيت الأبيض

تعتزم ميلانيا ترامب كتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض، والتي ستقدم فيها رؤيتها للأحداث كما كانت تراها.

وتقول وسائل إعلام أميركية إن ميلانيا بدأت بعقد اجتماعات مع دور نشر، بهدف التحضير للكتاب، وسط أنباء عن تشجيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودعمه لها لرواية الأحداث من وجهة نظر مختلفة.

وهذه ليست أول مرة تقوم فيها السيدة الأولى بكتابة مذكراتها، إذ سبقتها ميشيل أوباما، التي أصدرت مذكراتها بعد عامين من مغادرتها البيت الأبيض، والتي باعت منها أكثر من 10 ملايين نسخة.

ويتوقع أن تفتح هذه الأنباء شهية دور النشر لتوقيع صفقة مماثلة مع ترامب لكتابة مذكراته على غرار الصفقة التي وقعها باراك أوباما، والتي قيل إنها وصلت إلى 65 مليون دولار.

وميلانيا عارضة الأزياء السابقة من أصل سلوفيني، ووالدتها كانت تعمل في مجال الموضة ووالدها في بيع السيارات. بدأت دراسة الهندسة المعمارية والتصميم قبل أن تغادر إلى ميلانو وبعدها باريس لمتابعة مهنتها كعارضة أزياء.

وكانت قد وصلت إلى الولايات المتحدة عام 1996 حيث التقت بدونالد ترامب في 1998 وتزوجا في يناير 2005 في فلوريدا، حيث قدر ثمن ثوب زفافها من دار كريستيان ديور بحوالى 200 ألف دولار، ومن بين المدعوين إلى حفل الزفاف، كان الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري.

وتجيد ميلانيا خمس لغات على الأقل بينها الإنكليزية والإيطالية والفرنسية والألمانية.