ضمن جولته الأولى منذ أشهر.. عباس يبحث في الأردن ومصر تداعيات مرحلة ما بعد رحيل ترامب، وتطبيع الامارت والبحرين
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جرينتش+2 12:59
القبض على صاحب اسباقيات طعن سائق تكسي وهرب

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