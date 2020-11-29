ضمن جولته الأولى منذ أشهر.. عباس يبحث في الأردن ومصر تداعيات مرحلة ما بعد رحيل ترامب، وتطبيع الامارت والبحرين
أهم العناوين
جرينتش+2 12:59
“التربية” تُفعّل رابط الحصول على رقم الجلوس للامتحان التكميلي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني