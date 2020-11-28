الأحزاب العربية تدين جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني

ادانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية جريمة اغتيال العالم الإيراني الكبير محسن فخري زادة رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية الذي ارتقى شهيداً في عملية إرهابية استهدفت موكبه صباح امس الجمعة.

وقالت في بين صادرعنها حمل توقيع الامين العام قاسم صالح، إن هذه الجريمة النكراء هي استمرار لاستهداف إيران حكومة وشعباً ومحاولة الحد من تطورها العلمي والتقني وثنيها عن مواقفها المعادية للكيان الصهيوني الإرهابي وللهيمنة الأميركية على منطقتنا ودعمها للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واضافت، إن هذا الاغتيال الذي يحمل بصمة الموساد الإسرائيلي والذي استهدف عالماً فذاً خدم شعبه ووطنه يؤكد فشل العقوبات المدانة على الشعب الايراني وفشل كبح جماح تطورها فكان استهداف المقاومين والعلماء أسلوبا بديلاً انتهجه أعداء الشعب الإيراني.

وختمت بالقول: إننا نؤكد تضامننا الكامل مع إيران المقاومة ودعم حقها بالرد المناسب على هذه الجريمة النكراء ونتقدم من سماحة المرشد الإمام الخامنئي ومن الحكومة والشعب الإيراني وأسرة الفقيد بخالص التبريكات على نيل العالم الكبير مرتبة الشهادة في سبيل الله ووطنه وقيمه العليا.

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