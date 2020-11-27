وزارة الأوقاف توضح محاولة الاعتداء على مؤذن مسجد بعمان

أوضح أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله عقيل الدعجة حقيقة محاولة الاعتداء على مؤذن أحد مساجد العاصمة بسبب عدم إلتزام احد المصلين بالتعليمات والإرشادات الصحية المتبعة من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدعجة في بيان اليوم الجمعة، إنه وخلال حضور المصلين لاداء صلاة الجمعة، لم يلتزم احد المصلين بالتعليمات والإرشادات الصحية، ونتيجة لذلك طلب منه مؤذن المسجد الالتزام بالتعليمات، إلا إنه لم يستجب وقام بشتم وذم مؤذن المسجد وحاول التهجم عليه.

واشار الى أن الوزارة خاطبت الحاكم الاداري لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي.

وبين بأنه سيصار وبناءً على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إلى تكريم المؤذن لحرصه على القيام بواجبه الوظيفي على أكمل وجه لمنع مخالفة الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تداعيات وتفشي فيروس كورونا.

ودعا الدكتور الدعجة، رواد المساجد وفي مختلف الاوقات بما في ذلك خطبتا وصلاة الجمعة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا ومنع انتقال العدوى بين المصلين من لبس الكمامة واحضار سجادة صلاة وتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين، والتعاون مع الأئمة والمؤذنين لما في ذلك حفظ للنفس وحماية المجتمع من انتشار الوباء.

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