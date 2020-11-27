"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 194 حالة و61 وفاة و4580 اصابة بكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 207,601
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بسبب والدتها المقدسية.. شيرين سيف النصر اعتزلت الفن وهي في قمة نجاحها

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