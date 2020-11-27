بسبب والدتها المقدسية.. شيرين سيف النصر اعتزلت الفن وهي في قمة نجاحها

تحتفل النجمة المصرية شيرين سيف النصر، بعيد ميلادها، اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر، والتى اتسمت بجمالها ودلالها وملامحها الأوروبية التى كانت تمتلكها،

وعلى الرغم من أن مشوارها الفنى قصير؛ بسبب ابتعادها عن التمثيل منذ فترة كبيرة إلا أنها حققت شهرة الواسعة لدى جميع المصريين، وأصبحت أيقونة للجمال وفتاة أحلام جيل من الشباب فى هذه الفترة، لما تمتاز به من أناقة، كما كانت أدوارها تقتصر على الفتاة الثرية أو من الطبقة المتوسطة لملامحها الأوروبية.

أما سبب ابتعادها عن التمثيل، فقد قالت فى تصريحات سابقة، إن وفاة والدتها أثرت فيها كثيرا، مما جعل كل السنوات الماضية شبه متوقفة، كما انقطعت علاقتها بالوسط الفنى بشكل كبير، بالإضافة إلى اصابتها بنوع من التكاسل ورغبتها فى الابتعاد عن الأضواء والشهرة تماما.

وقالت لقد تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض عليها مؤخرا فيلم ومسلسلان، ولكنها ترددت، لأنها إذا عادت إلى الحياة الفنية مرة أخرى تتمنى أن تكون بشكل يليق بى وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادها.

عموما.. الفنانة شيرين سيف النصر من مواليد 27 نوفمبر من عام 1967، وقد ولدت في الأردن لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي “إلهام سيف النصر” ، وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

في عام 1991 تخرجت من كلية الحقوق وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون، وقد اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددا بعد هجرتها إلى الأردن.

وعن حياتها الأسرية فقد تزوجت ثلاث مرات الأولى من رجل الأعمال السعودي “عبد العزيز الإبراهيم”، والثانية من المطرب مدحت صالح وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

وفي شهر نوفمبر العام الماضي 2019، تم تداول صورة لم يصدقها الكثيرون، ونسبوها لشيرين سيف النصر، مع تغير تام في شكل الملامح والجسم والشعر، انتشرت الاحاديث عن الصورة المتداولة بشكل لافت وثارت تساؤلات عدة حولها على مواقع السوشيال ميديا، بينما لم يرد مقربون من الفنانة أو ترد هي نفسها بنفي أو تأكيد.

وعن مشوارها الفني فقد قدمت في السينما 9 أفلام اشهرها فيلم سواق الهانم مع الفنان أحمد زكي وسناء جميل وقد بدأت مشوارها الفني عام 1990 بفيلم الأستاذ وأخر أفلامها في السينما كان “أمير الظلام” مع الفنان عادل إمام .

كما قدمت في المسرح ثلاث مسرحيات هي (خد بالك من عيالك – لعبة الحب والجنان – بودي جارد) اما في الدراما فقد قدمت 11 عملا أهمها مسلسل المال والبنون مع الفنان عبد الله غيث وحمدي غيث وأحمد عبد العزيز.