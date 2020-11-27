القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

احبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، على إحدى واجهاتها، فجر اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسليين باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش و(19500) حبة كبتاجون وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة.

وأكد المصدر ان القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الأردني

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