بعد اضراب دام 103 أيام.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس صباح اليوم الخميس ويجري نقله الى مستشفى النجاح بنابلس
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جرينتش+2 03:31
أحكام السجن مدى الحياة على مئات المتهمين بمحاولة الانقلاب على الرئيس التركي اردوغان عام 2016

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