ابن سلمان يتحالف مع نتنياهو واليهود، لا للتصدي لايران، بل لحمايته من ادارة بايدن المهتمة بمعاقبة قتلة خاشقجي
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جرينتش+2 01:48
المجمع العسكري الفائز الدائم في الانتخابات الأميركية

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