"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 176 حالة و62 وفاة و5025 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 198،021
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التربية: بطاقات الجلوس للامتحان التكميلي إلكترونيا الأحد المقبل

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