انتهى الدرس يا غبي.. إدارة الخدمات العامة الأمريكية تبلغ بايدن بفوزه وبدء العملية الانتقالية، والبنتاغون يقتدي بها

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة، مساء امس الاثنين، عن إرشاده لإدارة الخدمات العامة في تنفيذ البروتوكول الأولي لعملية الانتقال الرئاسي إلى الرئيس المنتخب، جو بايدن، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة جهوده للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما ذكر الرئيس الأميركي أن مديرة إدارة الخدمات العامة، إيميلي مورفي، تعرضت لعدة تهديدات، أكدتها مورفي نفسها في رسالة وجهتها للرئيس المنتخب.

وأشاد الرئيس الأميركي في تغريدة عبر حسابه على الدور الذي لعبته مورفي، قائلا: “أود أن أشكر إيميلي مورفي، على ثباتها وانتمائها وولائها لبلادنا، لقد تعرضت للتحرش والتهديد والاستغلال، ولا أود أن أرى ما يحصل لها ولعائلتها وموظفي الإدارة الخدمات العامة”.

وأضاف ترامب “قضيتنا تستمر بقوة، وسنواصل معركتنا الجيدة، وأنا أؤمن بأنا سنفوز، ولكن لأن فيها المصلحة الأفضل للبلاد، فأنا أوصي إيميلي وفريقها بفعل ما يجب بخصوص تنفيذ البروتوكولات الأولية وأعلمت فريقي بأن يقوم بالأمر ذاته”.

قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء امس الاثنين، إن إدارة الخدمات العامة الأمريكية أخطرت الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية.

وأعلنت إميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، في خطاب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن بدء الانتقال الأولي للسلطة.

قالت إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي جو بايدن هو “قرارها وحدها” على الرغم من تغريدة من الرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه أوصى بهذه الخطوة.

وقالت ميرفي في رسالة “أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة.. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي”.

وأضافت “لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به”.

وفي هذا الصدد قال فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه يرحب بقرار الرئيس ترامب بإتاحة عملية انتقال سلمي للسلطة”.

وأضاف الفريق في بيان، أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات.

يأتي هذا بعدما أعلنت ولاية ميتشيغان الأمريكية، اليوم الاثنين، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أراضيها، وأكدت فوز جو بايدن فيها، وهو ما لم يدع مجالا أمام إدارة الخدمات العامة إلا إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي رسالتها لبايدن، قالت مورفي: “كوني المشرفة على إدارة الخدمات العامة، أملك الحق تحت قانون الانتقال الرئاسي بتوفير بعض المصادر والخدمات للمساعدة في عملية الانتقال”.

وأضافت “آخذ هذا الدور على محمل الجد، ونظرا للتطورات الأخيرة المتعلقة بالتحديات القانونية والتصديق على نتائج الانتخابات، فإني أكتب هذه الرسالة لتوفير تلك الموارد والخدمات لك.. لقد منحت معظم حياتي للخدمات الهامة، وأتطلع دوما إلى فعل الصواب، أرجو أن تدرك أني قمت باتخاذ القرار بنفسي، تبعا للقانون ،الحقائق المتوفر”.

كما شددت مورفي على أن قرار المضي في عملية الانتقال الرئاسي لم يتأثر برأي أي شخص آخر، قائلة: “لم أخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لضغط من أي مسؤول.. سواء في البيت الأبيض أو في إدارة الخدمات العامة، فيما يخص تفاصيل قراري أو توقيته”.

لكنها أشارت إلى تلقيها “تهديدات عبر الإنترنت والهاتف والبريد الإلكتروني، استهدفت سلامتي الشخصية وأمن عائلتي والموظفين، وحتى حيواناتي الأليفة في محاولة لإجباري على اتخاذ قرار سابق لأوانه، ولكن حتى أمام آلاف التهديدات، واصلت التزامي باحترام القانون”.

وتشير “الرسالة رسميا إلى الاعتراف بفوز بايدن” وفقا لما ذكرته “سي أن أن”، ويعرف أول إجراء باسم “ascertainment” أي التأكد من الحقائق، ومن شأن هذه الرسالة أن تسمح ببدء عملية الانتقال الرئاسي رسميا، وانطلاق التعاون بين فريقي بايدن وترامب، إضافة إلى توفير ملايين الدولارات من التمويل الحكومية.

وتعد إدارة الخدمات العامة، وكالة حكومية مسؤولة بشكل خاص عن نقل السلطة، حتى يتمكن الفريق الانتقالي من البدء في تلقي المعلومات السرية والالتقاء بالفرق الموجودة في مختلف الوزارات، إضافة لمنح الرئيس المنتخب وفريقه حزمة التمويل والخبرات والمرافق المخصصة لمساعدته على التحضير لتولي السلطة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستبدأ فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن من أجل توفير كامل خدمات ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وبما يتناسب مع الأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سو غو، في بيان، أن الوزارة تلقت مساء الاثنين اتصالا من فريق الرئيس المنتخب ونائبته كامالا هاريس، وأن الوزارة ستبدأ على الفور بتقديم الدعم للفريق بما يتوافق مع النظام الأساسي.

يأتي هذا بعدما أعلنت ولاية ميتشيغان الأمريكية، امس الاثنين، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أراضيها، وأكدت فوز جو بايدن فيها، وهو ما لم يدع مجالا أمام إدارة الخدمات العامة إلا إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.