ضبط 4 أسلحة نارية ظهر أصحابها في فيديوهات بعمان

ضبطت فرق التحقيق الفنية في مديرية الأمن العام ثلاثة أسلحة نارية أوتوماتيكية، وسلاحا فرديا ظهر أصحابها في فيديوهات جرى تداولها وهم يطلقون النار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق التحقيق الفنية في إقليم العاصمة ومن خلال متابعتهم للتحقيق في مقاطع الفيديو التي جرى تداولها وظهر خلالها أشخاص يقومون بإطلاق العيارات النارية، تمكنت من تحديد هوية أربعة أشخاص منهم، مشيرا الى أنه جرى ضبط ثلاث أسلحة نارية أتوماتيكية إضافة إلى سلاح فردي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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