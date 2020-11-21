يومكم قريب يا خونة.. قوات “قسد” الكردية تعلن القبض على “خلية” تابعة للدولة السورية في الحسكة

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) القبض على من أسمتها “خلية” تتبع “لنظام الأسد” في ريف مدينة الحسكة، في حادثة لافتةً لم يسبق وأن شهدتها المنطقة في السنوات الماضية.

فقد نشر المكتب الإعلامي لـ”وحدات حماية الشعب” (عماد قسد العسكري) تسجيلاً مصوراً، امس الجمعة، أظهر تفاصيل العملية، والتي نفذتها “قسد” ليلاً، وباستخدام أسلحة نوعية ومناظير ليلية.

وقالت “قسد” في بيان نشرته وكالة “ANHA” إن “وحدات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على خلية تابعة للنظام السوري في الحسكة”.

وأضافت أن “الخلية” مؤلفة من 4 عناصر من “الخلايا النائمة” التابعة لنظام الأسد في ريف الحسكة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصف بها “قسد” عناصر قوات الأسد المتواجدين في الحسكة بـ”الخلايا النائمة”.

ولم تعلق دمشق بشكل رسمي عما أعلنت عنه “قسد”، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

ويفرض الجيش السوري سيطرته على المربع الأمني داخل محافظة الحسكة وعلى “فوج كوكب” العسكري، بينما تسيطر “وحدات حماية الشعب” على بقية المناطق في المدينة.

وعلى عدة مرات، في السنوات الماضية شهدت محافظة الحسكة صداما عسكريا بين الجيش السوري وبين الجهاز الأمني التابع لـ”وحدات حماية الشعب” المعروف باسم “أسايش”، حيث تمثل الصدام باشتباكات دارت بشكل أساسي في منطقة “المربع الأمني”.

وكانت قوات االجيش قد استهدفت، في نيسان من العام الحالي، سيارة تابعة لقوات “أسايش” في دوار السبع بحرات وسط مدينة القامشلي، ما أدى لإصابة محمد صبري علي العضو في القوات ومقتل السائق وائل جوان صالح.

كما اتهمت قوات “أسايش”، في ذات الشهر، عناصر ينتمون إلى “الدفاع الوطني” بإلقاء قنبلتين يدويتين في إحدى أحياء مدينة القامشلي.

المصدر: موقع السورية.نت المعارض